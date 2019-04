El documental «De Berta a Teo» és la proposta de la 2ª sessió d'Iris

El proper dijous 11 d'abril tindrà lloc la segona jornada d'Iris, el nou punt de trobada destinat al jovent LGTBI, organitzat pels SAIS del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa i per l'Oficina Jove del Bages. A les 6 de la tarda s'obriran les portes de l'Espai Jove Joan Amades per compartir una tarda de documental de temàtica trans.

Durant aquesta segona sessió, es visionarà "De Berta a Teo", una història de trànsit amb la presència del seu realitzador i protagonista, Teo Valls. Després de veure el documental es dinamitzarà un col·loqui on l'autor explicarà la seva vivència i les persones participants podran resoldre dubtes i compartir reflexions i experiències.

L'IRIS és un espai gratuït i obert a totes les persones d'entre 15 i 25 anys que s'identifiquen amb les sigles LGTBI+. La iniciativa s'emmarca en el Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2018-2021. Com en la sessió anterior, l'objectiu és generar un espai de trobada i de creació de xarxa, un espai de confiança i seguretat per a posar sobre la taula dubtes, debats i experiències vinculades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere.