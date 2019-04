Els quioscos del Passeig de Manresa es convertiran en teatrets de titelles per un dia

Els mítics quioscos del Passeig de Manresa es convertiran dissabte en teatrets de titelles, una iniciativa inèdita a la capital del Bages que busca atreure nous públics. S'hi representaran tres espectacles en tres funcions –a les cinc, sis i set de la tarda-, i tindran una durada de mitja hora cadascun. L'aforament és de 60 nens, i s'hi habilitarà un espai amb coixins i catifes perquè puguin gaudir de l'espectacle còmodament. El gerent del teatre Kursaal, Jordi Basomba, ha explicat que l'espai "és idoni perquè, ambientat amb cortines, és igual que un teatret de titelles". La iniciativa servirà també com a preludi de la temporada dels quioscos del Passeig, que engegaran l'endemà.

En concret, al quiosc del Quimet s'hi representarà 'L'Eruga voladora', de la companyia Pea Green Boat, la història d'una eruga que vol aprendre a volar. Al quiosc del Mig, la companyia Rosa Fité hi presentarà 'Juguem amb les paraules', en què els més petits podran jugar amb els poemes de Miquel Martí i Pol recollits en el llibre 'Per molts anys i bon profit'. Finalment, al quiosc Canaletes, la companyia Petita Brownie hi portarà 'En Patufet', el més conegut de tots els contes, que combinarà titelles i música. La durada dels espectacles és d'entre 30 i 40 minuts, i tots ells estan recomanats per a nens a partir de dos anys.