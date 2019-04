650 alumnes interpreten des d'avui l'òpera «Brundibar»

La vuitena edició del projecte Fem Òpera!, amb la representació de Brundibar, de Hans Krása, farà pujar a l'escenari de la Sala Gran del Kursaal, des d'avui fins dissabte, 648 alumnes de 12 centres de secundària de Manresa, Calaf, Berga, Súria, Sallent, Igualada i Sant Joan de Vilatorrada, juntament amb la Camerata Bacasis, dirgida per Jordi Coll, i una dotzena d'actors cantants solistes. Amb el suport d'ICL Iberia, els personatges amb més protagonisme (un total de 9, titulars i 2 covers) van sortir d'un càsting del novembre passat al Kursaal en què hi van participar una cinquantena de nens i nenes d'entre 10 i 14 anys. Hi haurà 3 solistes adults. Els assajos els ha supervisat el director musical, Lluís Arguijo, i la directora escènica, Ada Andrés.