De quiosc de begudes a teatrí

Si bé la seva funció és servir begudes, dissabte que ve, durant tres hores, els quioscos del Passeig de Manresa –Quimet, Mig i Canaletes– es convertiran per primer cop en teatrins de titelles just el dia abans que tornin a obrir amb l'arribada de la primavera. Amb la «complicitat» dels propietaris dels establiments, explicava ahir Jordi Basomba, gerent de Manresa d'Equipaments Escènics, el Kursaal, El Galliner i Imagina't han volgut estrenar una nova proposta escènica, centrada en el món dels titelles, amb la intenció «de renovar i crear nou públic» en nous escenaris. Com els quioscos, autèntics castellets o teatrins.

El projecte té el suport de l'Ajuntament i de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona a través del programa Escenari Secret, que, com ahir explicava Carles Cugat, se centra, precisament, en promoure nous espais per «incentivar nou públic». En aquest cas, amb tres espectacles d'entrada gratuïta, que es representaran tres cops cadascun i pensats per a una seixantena d'infants. Per què els titelles? «Per promocionar aquest gènere, sovint poc conegut, que es pot representar de moltes maneres, amb titelles de guant, de fil, objectuals... i per portar-lo al carrer», remarcava Joan Vilà, responsable d'Imagina't i de confegir la programació d'aquest primer «Un passeig de titelles».

I el carrer serà, com subratllava Josep Guardiola, en representació dels responsables dels quioscos manresans, «el més emblemàtic de la ciutat». Una estrena que comença, expressava, amb la intenció que aquesta primera vegada «no sigui l'última».