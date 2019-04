El conservatori porta a l'escenari una vintena de joves talents de la clàssica

Què uneix una joveníssima trompetista d'11 anys i un jove clarinetista de 18, a més de tocar instruments de vent? En aquest cas un escenari que compartiran amb una vintena de joves talents més del Conservatori Municipal de Música de Manresa.

Amb l'objectiu de buscar «l'excel·lència» entre els seus alumnes, el centre manresà organitza des de fa uns anys un concurs intern entre tots els estudiants: petits i grans, solistes i grups de cambra. La idea, com explicava ahir la directora del conservatori, Carme Botifoll, busca més la «superació personal que no pas la competició». Així, els tutors apunten al concurs els alumnes que han superat l'avaluació del febrer amb excel·lent i, després, un jurat format pel professorat, tria els «millors intèrprets».

Aquesta selecció dona pas a un concert que des de fa set anys se celebra a la Sala Petita del Kursaal i que és una mostra del talent que es cou al centre musical manresà. Titulat precisament així, «Joves talents del Conservatori», el recital aplegarà una vintena d'intèrprets d'entre 11 i 18 anys, que actuaran diumenge, a les 12 del migdia. Entre ells, la més jove, la trompetista Elena Òrrit, d'11 anys, l'única representant de grau elemental del concert que amb tota la naturalitat explicava que «tocar és molt divertit» i que si estudia trompeta és per poder interpretar les cançons que li agraden, de Camila Cabello, per exemple. Al seu costat, el clarinetista de Fonollosa Jan Badia, de 18, que fa sisè de grau professional i que oferirà una doble actuació, en format trio i com a solista. Ell té molt clar que vol continuar formant-se perquè «vull fer música». Òrrit i Badia, que fa dos anys ja van actuar com a joves talents, van acompanyar ahir Botifoll i Peter Schmidt, cap d'estudis de nivell professional del centre, per explicar el perquè d'un concert que vol posar a l'aparador aquests joves músics. Tots interpretaran la peça amb la qual el jurat els va seleccionar.

La idea és que durant un hora el públic tingui la possibilitat d'escoltar un repertori «divers, quant a peces i quant a formacions, amb 9 solistes i 4 grups de cambra i amb una gran varietat d'instruments de corda i de vent», remarcava Schmidt. Així, el concert l'obrirà una peça de Nino Rota, compositor italià de música clàssica i cinematogràfica (com El padrino) i el tancarà «una de les últimes obres de Schubert, la intensa Der Hirt auf dem Felsen, amb una formació no habitual de soprano, clarinet i piano».