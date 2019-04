El FABA proposa convertir l'Anònima en una fàbrica de creació

La 3a edició del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) que se celebra a l'Anònima de Manresa del 5 a l'11 de maig, vol demostrar enguany el seu esperit més transformador. Durant aquesta edició l'antiga fàbrica exercirà per primera vegada com a fàbrica de creació, un esdeveniment que no només proposa exhibir, sinó fonamentalment crear.

D'aquesta manera, els dies entre setmana - del 6 al 10 de maig -, que van del concert inaugural al gran dia del FABA, estaran marcats per l'engegada de la fàbrica de creació per a la cultura transformadora. Segons els organitzadors, serà "la mostra evident i palpable del futur proposat pel FABA sobre l'Anònima" i, entre altres activitats, proposaran descobrir tres produccions pròpies que estaran en fase de creació. Totes elles s'estrenaran a partir de setembre, és a dir, que el FABA 2019 serà el generador de propostes que naixeran després.

Aquestes produccions són 'Anònima XIX.XX.XXI', una proposta d'instal·lació lumínica i audiovisual basat en l'edifici de l'Anònima; 'Fabulós', un projecte que combina el circ i les arts gràfiques; i 'L'home és feble', una recuperació i actualització de la sarsuela del mateix nom que es va representar al mateix edifici l'any 1877. Durant la setmana també hi haurà l'exposició "Donar a la història la possibilitat de ser una altra" de Clàudia Serrahima que s'estrenarà a les carboneres de l'Anònima.

Paral·lelament, entre setmana també s'han organitzat espais de debat que tindran lloc cada tarda del 6 al 9 de maig. Així a l'espai de la cantina als garatges de l'Anònima, diverses propostes posaran el centre del debat en els eixos que defineixen el FABA i el projecte Anònima: creació, transformació i barri. Les ponències que se celebraran entre setmana, que són lliures i obertes a tots els públics són, una 'restart party' (esdeveniment de reparació d'aparells espatllats), un debat amb els candidats sobre el paper de l'Anònima en el mapa cultural manresà, una taula rodona sobre processos de gentrificació relacionats amb la promoció artística i un taller d'art i gènere.

Finalment, les sessions finals del curs de multimèdia amb mòbils per a joves que organitza Manresa Jove i que imparteix el fotògraf Oriol Segon seran dutes a terme a la fàbrica de creació de l'Anònima. El dissabte 11 es mostrarà el resultat de la creació final que hauran desenvolupat els joves del curs.



Llotja de creació i zona familiar

Si durant la setmana l'Anònima esdevé una fàbrica que crea, el dissabte 11, amb la gran jornada del FABA, esdevé la llotja, que exposa, conceptualment, tot allò creat. Amb l'esperit propi de la programació del FABA, la llotja de creació és l'espai d'exposició i venda de producció artística de totes aquelles propostes que destaquen pel seu valor artístic i compromís social. Un espai de venda on l'obra pren un protagonisme explícit i on l'espectador/comprador té contacte directe amb l'artista davant la seva proposta. La selecció artística ha anat a càrrec de Queralt Anglada i Joan Trinidad.

A més, a més, el FABA d'enguany estrena la Zona Familiar, un espai perquè els més petits acompanyats de les famílies puguin gaudir de l'ambient creatiu dinamitzat principalment per agents del Centre Històric. La dinamització de les activitats és a càrrec del CAE, Susanna Alaya i l'Escola de Dansa Julieta Soler.