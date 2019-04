Les fotografies i les vivències acompanyen els documents

arxiu particular

Obrers que van construir els pisos de Sant Salvador, l'any 1944 arxiu particular

El llibre també conté una part gràfica amb imatges del dia a dia de la vida a Sant Salvador de la Vedella, així com també fotografies de la construcció del nou nucli de Sant Jordi. La part de història i més documentada de l'autor, Josep Ramon López, està acompanyada de relats i vivències personals de veïns del municipi «que quan es va fer el trasllat eren nens», assegura López. També s'hi han inclòs les entrevistes que els infants de l'escola Sant Salvador del municipi van fer a veïns i veïnes durant la commemoració dels 40 anys del trasllat a Sant Jordi. De fet, el llibre va néixer com una inquietud de l'autor, l'any 2016, quan es va constituir una comissió per organitzar els actes que es van celebrar al llarg del 2017.