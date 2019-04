La pintura realista xinesa contemporània visita el Museu Europeu d'Art Modern

Una representació del millor realisme pictòric xinès s'exhibeix al Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) a partir de l'11 d'abril i durant tres úniques setmanes dins l'exposició 'Beyond Language – Realisme Xinès Contemporani'. A la mostra, ni cultura tradicional, ni tinta xina sobre paper: són 55 cinc llenços pintats a l'oli que ofereixen una panoràmica de l'art figuratiu d'influència occidental a la Xina contemporània, amb temàtiques que van del retrat al paisatge passant pel bodegó, amb diversos exemples d'art hiperrealista. En paral·lel, els co organitzadors de la Academy of Fine Arts del grup internacional TIAC, oferien aquest dimecres al MEAM un taller de pintura per a artistes d'arreu, molts d'ells xineso, amb el pintor Golucho, tal i com va fer dies enrere a Madrid amb el mestre Antonio López.

L'exposició ofereix, de l'11 al 28 d'abril, una col·lecció d'art figuratiu "representativa" de la Xina. La mostra aterra a Barcelona de la ma del grup internacional TIAC, dedicat a la educació a través de l'art, i concretament de la seva acadèmia de belles arts amb seu a Florència, que dirigeix l'espanyola Ana Blanco.

La comissària de la mostra ha valorat per l'ACN que, en qüestions de pintura, a Europa es coneix principalment la cultura tradicional xinesa, mentre que la "part contemporània i moderna", la que no utilitza elements tradicionals i que adopta elements temàtics que són "importats", és encara prou "desconeguda".

És aquesta vessant la que s'exhibeix al MEAM, amb una cinquantena d'obres de 30 artistes dedicats a la tècnica de l'oli, entre els quals destaquen els noms de Xu Mangyao i Chen Danqing. El què reflexen aquests llenços és que la pintura a l'oli contemporània a la Xina és molt variada, "tant com ho és la diversitat cultural" en aquest país, explica Blanco.

Des d'un bodegó ("treballat aquí pels grans mestres espanyols del bodegó") amb elements propis del país (fruits exòtics, una tetera), fins a escenes urbanes amb tècnica hiperrealista que recorden l'estil de Hooper, i en altres casos a Antonio López. Paisatgisme també de gran realisme, retrats amb intenció fotogràfica, però algunes representacions més properes al postimpressionisme conviuen a la mostra.

I per completar l'exposició i "fomentar l'intercanvi artístic internacional amb Xina", l'acadèmia de TIAC, ha organitzat dos tallers on ha convidat artistes xinesos i d'altres països. Fa uns dies, a Madrid, els afortunats que hi van assistir van compartir una sessió amb Antonio López. Avui, en un taller improvisat a la primera planta del MEAM (la mateixa que acull l'exposició), una desena d'artistes pintaven un nu en companyia de Golucho.