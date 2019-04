Un CLAM que creix tractarà aquest 2019 la infantesa i la família

Dijous s'ha fet la presentació de la setzena edició del Festival de Cinema Social de Catalunya al Centre Cultural El Casino. Amb la presència dels alcaldes de Manresa i Navarcles, Valentí Junyent i Llorenç Ferrer, i també el de Sallent, David Saldoni, municipi convidat enguany. També hi havia el director del CLAM, Serafí Vallecillos; i el representant de l'organització Joan Barbé. Hi ha assistit també la vicepresidenta d'AMPANS, Judit Bosch, així com altres representants del festival.

Les projeccions d'aquesta edició s'emmarquen en tres grans eixos: petites històries per a grans problemes, el difícil encaix de nens i adolescents en la societat que els envolta, i la família com a mirall de la crisis de la societat.

És el tercer any que Manresa també participa al certamen, nascut a Navarcles. Per aquest motiu avui se n'ha fet la presentació, al Centre Cultural El Casino, amb la presència dels alcaldes de Manresa i Navarcles, Valentí Junyent i Llorenç Ferrer, i també el de Sallent, David Saldoni, municipi convidat enguany. També hi havia el director del CLAM, Serafí Vallecillos; i els representant de l'organització Joan Barbé. Hi ha assistit també la vicepresidenta d'AMPANS, Judit Bosch, així com altres representants del festival.

El director del festival, Serafí Vallecillos, ha destacat que "fidel al seu discurs social, el Festival d'enguany ha posat el focus en el reconeixement de la diversitat, el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones i la promoció i defensa de la igualtat de gènere" i ha afegit que "oferirem una acurada selecció de films, una mostra de la millor creació en cinema social que s'està produint al món i a casa nostra". El director també ha posat èmfasi en els nous formats de producció i de difusió audiovisual que s'incorporen al Festival, que ofereix una trobada de coneguts youtubers.

Joan Barbé ha donat valor a la internacionalització del Festival, "amb films de diferents països que tracten temes de màxima actualitat" i ha afegit que aquesta edició presenta "una programació molt potent".

Judit Bosch, en representació d'AMPANS, ha explicat que "les persones amb discapacitat sovint no reben el reconeixement que es mereixen, per això volem fer-les visibles amb el premi INSERT" i ha assegurat que "compartim valors socials amb el CLAM".

David Saldoni, l'alcalde de Sallent, per la seva banda, ha assegurat que "per a Sallent és un honor ser la seu convidada" i ha afegit que "en el moment de les plataformes digitals és important reivindicar festivals com aquest, per fer del cinema un espai de socialització per compartir".

Llorenç Ferrer, l'alcalde de Navarcles ha assegurat que "la programació d'aquest any confirma que el CLAM creix i madura, cada cop amb elements més interessants i integradors".

Finalment, Valentí Junyent ha explicat que el Festival és un "enriquiment de la vida cultural de la ciutat i la comarca" i que "cal preservar el contingut social, la solidaritat i els drets humans". L'alcalde ha agraït la tasca de les persones que han fet possible la setzena edició del festival, i ha remarcat que Manresa se sent molt còmoda havent-se sumat a aquest esdeveniment, que té també aquesta vocació comarcal, pel fet que cada any convida un altre municipi, a banda de Navarcles i Manresa.