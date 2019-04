El FABA fa un pas més i suma a l'exhibició una setmana de creació i debat a l'Anònima

L'Anònima aspira a ser una fàbrica de creació a Manresa. I el FABA, el Festival Artístic del Barri Antic, un dels instruments per vehicular una proposta que ja ha passat un primer tall al ple municipal, amb el suport de les diferents formacions polítiques, i que enguany fa un pas més per «enegegar la fàbrica», subratllava ahir Jordi Jet Serra, de l'equip del FABA, mostrant-la no només com un espai d'exhibició sinó de creació. Així, el certamen, que arriba a la tercera edició del 5 a l'11 de maig, que suma més dies, més espai i més pressupost (30.000 euros), presentava ahir les activitats centrades en traslladar aquest missatge: l'Anònima genera propostes. Promotors del festival, amb Vicky Garcia i Jordi Jet Serra al capdavant, van presentar l'eix de creació (produccions pròpies, espais de debat i llotja de creació) acompanyats de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i de l'alcalde, Valentí Junyent. L'Ajuntament, que hi col·labora econòmicament, escenificava un apuntalment institucional de «suport al FABA» i a la potencialitat de l'equipament els usos del qual s'haurien de definir en el proper mandat. Guanyi qui guanyi.

L'antiga fàbrica del carrer Llussà acollirà del 6 al 10 de maig tres produccions pròpies (vegeu desglossat inferior), que estaran en fase de creació i que s'estrenaran a partir de setembre. Entre elles, destacava ahir Serra, la titulada L'home és feble, que «lliga amb l'ànima artística que té l'Anònima» i que conecta el passat de l'espai, com a Teatre del Buen Retiro, amb el futur de l'equipament.

La mateixa setmana, l'Anònima acollirà quatre debats sobre art, transformació i barri (vegeu desglossat de la dreta) i el dia 11, en la gran jornada del festival, amb actuacions musicals i artístiques, també hi haurà dues estrenes: la llotja de creació, com a espai d'exhibició i venda de producció artística, amb la participació d'Arya Cano, Do the Print, Nil Joan, Somiatruites, Queralt Altarriba, Queralt Guinart i Homs i Miriam Garcia; i la zona familiar, que dinamitzaran el CAE, Susanna Ayala i l'Escola de Dansa Julieta Soler. L'espai de menjar i beure, remarcava Garcia, tindrà la col·laboració voluntària de cambrers del barri antic.