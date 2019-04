El Clam centra l'atenció en la diversitat i atorga el premi honorífic a Sergi López

Durant deu dies, Navarcles, Manresa i Sallent seran l'escenari de la setzena edició del Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que enguany se celebrarà entre el 3 i el 12 de maig. El certamen projectarà una quarantena de pel·lícules, la majoria de les quals seran estrenes absolutes a Catalunya i Espanya, i atorgarà el premi honorífic a l'actor Sergi López, del qual es podrà veure el film Staff Only. Hi haurà 6 pel·lícules i 12 curts a concurs, en una de les edicions que ha rebut més propostes, 367: 98 llargmetratges i 269 curtmetratges, procedents de 21 països, com l'Estat espanyol, Portugal, Puerto Rico o Alemanya. L'any passat el Clam va rebre 219 propostes: 50 llargmetratges i 169 curts.

Per sisè any se celebra el concurs de llargmetratges, de rigorosa estrena i inèdits a les sales de projecció catalanes. Els sis finalistes lluitaran pel primer premi, pel premi especial del jurat i pel premi del públic ( vegeu desglossat a la part inferior d'aquesta pàgina). El director del Clam, Serafí Vallecillos, va remarcar ahir, en la presentació del certamen a la sala d'actes del Casino de Manresa, la vocació d'un festival que vol ser «la festa major del cinema» a la comarca. Enguany, el Clam s'articula al voltant de dos eixos temàtics: «El valor de la diversitat i el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones; i la promoció i la defensa de la igualtat de gènere». En aquest sentit, el festival oferirà un seminari sobre sexe i cinema en clau femenina, a càrrec de Mireia Iniesta, professora de cinema, crítica de cine i activista feminista. I un debat titulat «Diàlegs sonors», amb Verònica Font, tècnica i dissenyadora de so, i la manresana Laura Casaponsa, compositora musical. Moderarà Yolanda Olmos, directora de Dones Visuals.

Entre les novetats, va remarcar Vallecillos, «hi ha una taula de youtubers i un maridatge que combina vi i cinema». El director del Clam també va posar de relleu la «vessant pedagògica», amb la participació d'un miler d'alumnes, i Joan Barbé, de l'organització, va subratllar la internacionalització del festival.

Després que fa tres anys Manresa se sumés com a seu permanent del Clam, juntament amb l'amfitriona Navarcles, enguany s'hi ha afegit Sallent com a seu convidada. David Saldoni, alcalde d'aquest municipi bagenc, va destacar la «vocació comarcal» d'un certamen que posa a l'aparador la «vessant social, de compromís i de valors que hi ha a darrere de les pel·lícules i els documentals». Per a Saldoni, «en l'era de Netflix és molt important reivindicar festivals cinematogràfics com aquest».

Llorenç Ferrer, alcalde de Navarcles, va destacar el creixement i, sobretot, la «maduració» d'un projecte nascut amb vocació de cinema social», i Valentí Junyent, alcalde de Manresa, va subratllar «l'enriquiment cultural» que suposa el festival per al territori.