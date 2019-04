Un deute pendent en un poble amb «talent musical»

? El regidor de Cultura de Puig-reig, Jesús Subirats, es va mostrar sorprès que en un poble com el de Puig-reig, amb moltes entitats culturals i «amb molt talent especialment en el camp musical», no existís cap obra que parlés del poble, dels seus veïns, de les seves tradicions i, en definitiva, «de la seva essència». L'encàrrec d'aquest musical, i la seva estrena, prevista a la tardor, és per a Jesús Subirats resoldre una mancança que teníen. «La Polifònica, al llarg dels seus 50 anys ha cantat molts musicals, però mai cap obra que parli de nosaltres i creada perquè la interpretessin ells, pensada per les seves veus i el seu estil característic», ressaltava.