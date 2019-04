Manresa estrenarà per Sant Jordi els Biblionius, casetes d'intercanvi gratuït de llibres

L'Ajuntament de Manresa engegarà el dia de Sant Jordi el projecte Biblionius, casetes d'intercanvi gratuït de llibres que, amb el lema «Deixa un llibre i agafa'n un altre», volen aconseguir el foment de la lectura. És una proposta de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa i dels nens i nenes del Consell d'Infants, que té el suport del programa Educació 360 de la Diputació de Barcelona. Les casetes han estat construïdes per l'alumnat de Formació i Aprenentatge Professional de Fusteria de l'Institut Guillem Catà i estaran repartides per diferents barris de la ciutat. En total se n'instal·laran 13, que estaran ubicades a la plaça de Fius i Palà, plaça Catalunya, plaça Espanya, plaça Bonavista, parc de la Florinda, plaça de Joan Farrés (el Xup), parc de la Democràcia, parc del CAP Foneria, plaça de Sant Ignasi, carrer de Josep Arola, plaça de Cal Gravat, carrer de Sant Joan i parc de l'Agulla. Els Biblionius estaran apadrinats per entitats i associacions de veïns d'aquests barris. Dimarts vinent s'instal·larà el primer Biblioniu, a la plaça Fius i Palà.