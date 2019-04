El manresà Ramon Escalé lidera un festival de gospel a Barcelona

Abans de començar, el One Heart, el primer Festival Internacional de Gospel a Barcelona, ja és un èxit, amb 400 inscrits de més de 10 països europeus, el màxim que pot assumir l'organització, que la lidera el pianista i compositor manresà Ramon Escalé. També gairebé estan exhaurides les entrades dels concerts, que tenen l'atractiu de comptar amb una de les figures mundials del gospel, Donald Lawrence, autor del famós Giants. Per això Escalé diu que «estem supercontents».

La idea va sorgir arran del Campus Gospel de Rajadell, que celebrarà la 15 edició. «És la mare de tot, però té limitacions d'espai (el màxim són 125 inscrits). Tot i així volem mantenir-ne l'essència, al festival urbà. Perquè és curiós que amb el moviment potent de gospel que hi ha a Barcelona no hi hagués cap festival», apunta el músic. Per tirar endavant un muntatge d'envergadura, que l'acollirà avui i demà la fàbrica Fabra i Coats, «s'ha format un equip molt divers que és indicatiu del que volem: un cor amb un sol cor». A banda d'integrants dels manresans Esclat Gospel Singers, hi ha els Barcelona Gospel Messengers, que també dirigeix Escalé, els Amazing Gospel d'Esparreguera, els Gospel Clot i els TwOCats pel Gospel, entre d'altres.

La presència de Lawrence es va lligar en una trobada mundial de gospel a Londres i en el festival barceloní també hi participaran Bazil Meade, director de The London Community Gospel Choir i amic d'Escalé, i les cantants Annette Bowen i Rebecca Thomas. «Els agrada la idea que, més enllà dels concerts, s'organitzin tallers, xerrades... En fi, la convivència».