«Música i romànic» obrirà el 27 d'abril la desena edició al monestir de Sant Benet

«El romànic no són només pedres, és el naixement de Catalu-nya, de la seva llengua i de la seva cultura». Josep Llobet, fundador i president d'Amics de l'Art Romànic del Bages, tancava així la presentació del cicle de concerts a temples romànics de la comarca, «Música i romànic», que arriba enguany a la desena edició amb una fórmula plenament consolidada: visita guiada a les esglésies i música triada per a l'indret.

Amb un cartell de quatre concerts, el cicle començarà el 27 d'abril al monestir de Sant Benet de Bages amb la formació Sons del castell (una dotzena d'intèrprets i el plat fort d'enguany) i continuarà a Santa Fe de Valldeperes (12 de maig), Sant Esteve i Sant Sebastià de Sallent (2 de juny) i Sant Miquel de Castelltallat (15 de juny). Sant Benet repeteix convocatòria, però els tres recintes restants s'estrenen en un cicle que ha posat a l'abast del públic durant una dècada alguns dels temples romànics menys coneguts –i també els més emblemàtics– de la comarca a través de la música. En total, una quarantena.

Ahir, el carrer del Balç de Manresa acollia la presentació del cicle amb alcaldes i regidors dels municipis que hi participen. Com Xavier Racero, regidor cultura de Sant Fruitós; Jaume Casals, alcalde de Navàs; David Saldoni, alcalde de Sallent, i Joan Muns, regidor de Castelltallat; a més de Llobet i Albert Galbany, coordinador musical del cicle, que es va centrar en els concerts ( vegeu desglossat). Per a Saldoni, el cicle «ens fa forts com a comarca i permet descobrir indrets desconeguts per als mateixos habitants». Content que el seu municipi participi per segon cop al cicle, Casals va subratllar la «peculiaritat» de Santa Fe de Vall-deperes com a temple romànic. I si Racero va destacar que a través de la música la gent descobreixi patrimoni, Muns va agraIr a l'entitat l'oferta per participar en un cicle que, va reblar Llobet, vol «continar, continuar i continuar».