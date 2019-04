Música i titelles sedueixen al Passeig

El Quiosc del Quimet servirà a partir d'avui orxates, quintos i gintònics amb l'inici de la temporada primaveral de les terrasses del passeig de Pere III de Manresa, però ahir l'establiment ja va apujar la persiana per vendre ous, cols i pastanagues. Una imatge insòlita que va ser possible gràcies a la iniciativa d'omplir els tres punts de venda de begudes de la cèntrica via arbrada de la capital bagenca –Quiosc del Mig, Canaletes i Quimet– amb espectacles de titelles per als més petits de la casa. Juntament amb les interpretacions que van fer una seixantena d'alumnes del Conservatori de Música a Crist Rei i el seu entorn, els ciutadans que van sortir a passejar van gaudir no tan sols d'una tarda assolellada i de bona temperatura, sinó, també, d'una proposta escènica tan inesperada com engrescadora.

«Esperàvem uns 700 espectadors a les tres funcions dels tres espectacles programats», explicava a mitja tarda Joan Vilà, d'Imagina't, entitat organitzadora del projecte Un passeig de titelles juntament amb el Kursaal i El Galliner. Però la realitat el desmentia perquè, al seu costat, una altra membre de l'organització li apuntava que hi havia més de 280 persones assistint a la representació d' En Patufet, de la companyia La Petita Brownie, al Canaletes.

La forma dels quioscos de begudes tenen un simil temptador amb els teatres de titelles. Guarnits amb cortines negres per ocultar al públic cafeteres, ampolles i altres estris de l'activitat habitual dels establiments, els tres quioscos del Passeig van oferir tres funcions –a les 5, les 6 i les 7 de la tarda– de Juguem amb les paraules, de Rosa Fité, al Quiosc del Mig; L'eruga voladora, de Pea Green Boat, al Quimet; i l'esmentat Patufet del Canaletes. Davant de cadascun dels tres escenaris es va muntar una platea amb catifa per a les criatures i cadires per a la resta, mentre que força gent s'aplegava al voltant.

«És interessant constatar que la gent es queda veient l'espectacle i no són només passavolants», apuntava Vilà, que va assegurar que la iniciativa té voluntat de reeditar-se l'any vinent. «Les tres companyies que tenim avui aquí, a més, seran a la programació d'Imagina't el 2020», va afegir, i va elogiar la seva capacitat per adaptar-se a les condicions d'una funció a l'aire lliure.

El responsable de l'entitat encar-regada de la programació estable de teatre familiar també va apuntar que «aquests artistes són bons contadors d'històries i manipuladors de titelles, fan totes les feines de l'ofici, i això és un valor afegit». Cada espectacle durava al voltant de mitja hora per fer possible que tothom pogués anar als tres quioscos.



Un piano al carrer

«Tenim molts estudiants, som molta colla, però, encara que sembli mentida, encara hi ha gent que no ens coneix», explicava Carme Botifoll, directora del Conservatori Municipal de Música de Manresa: «Iniciatives com aquesta ens donen visibilitat». Durant tota la tarda, una seixantena d'alumnes van ocupar els dos espais habilitats a peu de carrer per oferir concerts a la gent que passejava: un a la plaça de Crist Rei per a les actuacions amplificades, i un altre, al costat del Casino, on es va ubicar un piano Yamaha cedit per l'empresa Pianoconcert de Manresa.

«Els intèrprets ensenyen les peces que estan treballant ara», va afegir Botifoll: «Així, a més de les actuacions de música moderna, també ajudem a divulgar la clàssica». Música i titelles van viure una suggeridora jornada d'agermanament.