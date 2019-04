Una placa recorda l'assassinat de vuit veïns de Súria i Valls el febrer del 1939

Al voltant d'una seixantena de persones han participat aquest diumenge en l'acte de col·locació d'una placa commemorativa en el lloc on es creu que el 9 de febrer del 1939 van ser assassinats vuit veïns de Súria i Valls de Torroella a mans dels feixistes. La trobada va durar dotze minuts i va aplegar sobretot descendents dels executats.

Fa una dècada i mitja, es va començar a recuperar la memòria dels nou veïns de les dues poblacions esmentades que van ser detinguts per les forces feixistes que van entrar a Súria el 27 de gener del 1939. Aquests homes van ser traslladats a Manresa i, d'allí, en van sortir en un vehicle que, a la carretera antiga de can Maçana (més o menys paral·lela a l'actual), es va aturar. Els repressors van fer baixar els bagencs i els van disparar. Un d'ells, però, va quedar malferit i en va sortir viu.

Durant els darrers quinze anys, i amb el treball incansable del surienc Albert Fàbrega, net d'una de les víctimes, s'ha intentat localitzar el punt exacte on van ser assassinats, fins ara sense èxit. Però hi ha un revolt en un camí avui en dia boscà on se centren les sospites. Allí, s'hi va posar una placa, en un acte promogut pels alcaldes del Bruc i de Súria, amb el suport del grup teatral que relata els fets a l'obra Mort a les cunetes.