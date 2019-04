La sardana exhibeix la seva vitalitat en una vetllada a la plaça Major que incorpora dues patinadores

La sardana vol revifar a Manresa i ahir a la tarda es va viure a la plaça Major la primera sessió d'una iniciativa destinada a apropar la dansa a nous públics. En un projecte compartit per l'Agrupació Cultural del Bages, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i el Casal Cultural de Dansaires Manresans, la vetllada va deparar la novetat de la ballada de dues esportistes del Club Patí Manresa, que van evolucionar al ritme de la peça Pal de paller, de Ricard Viladesau, i interpretada per la cobla Lluïsos de Taradell, amb coreografia creada per a l'ocasió.

Després que la crisi de Nova Crida –per falta de relleu generacional– posés en risc la programació estable de ballades sardanistes a la ciutat, el treball conjunt de les tres entitats esmentades vol donar nous aires a una tradició que necessita fer-se conèixer fora dels cercles habituals. La jornada va aplegar un públic nombrós, i s'hi van afegir jugadors de bàsquet que sortien d'una recepció a l'ajuntament.

«Tot el que sigui portar diversió a la ciutat i fer que les entitats interactuïn és bo», va dir Núria Soler, de l'ACB. La propera cita serà el dia 18 de maig a la plaça de les Oques, amb la presència de diferents grups de caramelles.