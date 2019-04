Els joves mesuren el seu talent musical

Hi havia poques butaques buides ahir al migdia a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa per escoltar uns artistes de fama encara anònima però amb un talent in crescendo. Sobre l'escenari, i durant una hora, van desfilar fins a vint-i-dos alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa en la setena edició del concurs Joves Talents, que any rere any dona als estudiants l'ocasió de tocar davant del públic després de superar un concurs intern que realitza el centre.

«Volem fomentar la superació personal, més que no pas la competència entre els alumnes», va explicar Carme Botifoll, directora del conservatori. Una premissa bàsica de l'educació que és a l'esperit del projecte del certamen dels Joves Talents, que té la complicitat del Kursaal. «L'altre objectiu que cerquem amb la iniciativa és la recerca de l'excel·lència entre tots els alumnes i en tots els nivells», va afegir la principal responsable d'un centre de formació musical que té més de sis-cents alumnes.

Va ser una bona prova d'aquesta filosofia la presència, damunt la fusta de la Sala Petita del Kursaal, de la jove Elena Òrrit, una trompetista d'11 anys que fa uns dies va explicar a aquest diari que toca l'instrument perquè s'ho passa bé i així pot interpretar la música que li agrada. Exhibint una desimboltura encomanadissa, es va enfrontar a una ària de Bach ( Bist du bel mir) que va merèixer sincers aplaudiments del públic. També va seduir els assistents la interpretació que va realitzar un altre dels més joves participants en la jornada, el saxofonista Adrià Balcells ( La fille aux cheveux de lin, de Debussy).

Botifoll va lamentar que la necessitat de programar un concert d'una durada prudencial fa que hi hagi bons intèrprets que queden fora dels Joves Talents, i per aquest motiu els que són finalment escollits no poden prendre-hi part l'any següent. Ahir, el públic va gaudir amb tretze actuacions, nou d'individuals, tres de trios i una d'un quartet. Tots els participants van tocar un instrument i van interpretar la peça amb la qual van superar el concurs realitzat fa unes setmanes: l'única que va fer servir l'instrument vocal va ser la jove soprano Clara Renom, que va cantar Der Hirt auf dem Felsen, de Franz Schubert, acompanyada de la clarinetista Anna Bach i la pianista Martina Nosàs.

Després de set anys, els concerts dels Joves Talents donen la mesura del treball que s'està realitzant al conservatori. El camí de la professionalització en el camp de la música no és un camí de roses, precisament, però per als que ahir van poder actuar davant del públic, va ser una oportunitat per començar a ensenyar públicament les seves capacitats.