Pinyol causa expectació a Igualada

L'escriptor capelladí Joan Pi-nyol va presentar el llibre Avi, et trauré d'aquí! (Saldonar) davant de prop d'un centenar de persones, divendres passat a la Biblioteca Central d'Igualada. Enmarcat en la gira de trobades amb el públic que Pinyol realitza des de la publicació del llibre, i que el durà també als Estats Units, l'acte va servir per explicar als igualadins l'odissea que està significant intentar treure les restes del seu avi –víctima del feixisme– del Valle de los Caídos, on hi va ser traslladat sense que la família ho sabés.