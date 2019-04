Gironella i Puig-reig recorden els veïns deportats als camps de concentració

Gironella i Puig-reig recordaran per sempre més els veïns deportats als camps de concentració nazis. Concretament s'homenatjarà dinou vilatans entre els dos municipis, gironellencs i puig-reigencs que van patir en primer persona l'horror nazi. Amb la voluntat de mantenir viva aquesta part de la història, i recordar aquests veïns, demà divendres es col·locaran a Gironella i Puig-reig les primeres llambordes Stolpersteine creades per l'artista alemany Gunter Demnig, que participarà als homenatges. Una iniciativa que ja s'ha impulsat a diversos punts de la Catalunya Central, com Navàs, Manresa i Igualada, i estesa per tot Europa.

El primer homenatge serà a Gironella a la 1 del migdia. L'espai de Cal Metre és la zona escollida per col·locar-hi aquestes llambordes quadrades, de formigó i recobertes d'una fulla de llautó on es graven els noms i les dates en què les persones empresonades i deportades a les quals s'homenatja van morir o van ser alliberades. Les Stolpersteine –literalment pedra que fa ensopegar– es col·loquen al paviment de davant dels edificis on les víctimes van viure abans de la deportació o bé en espais representatius dels seus municipis, com serà el cas de Gironella i Puig-reig. En el primer cas, es col·locaran totes juntes al Passeig de Cal Metre i recordaran Celestino Altarriba Busoms, Ramon Pujol Soler, Alfonso Sabaté Casellas, Lluís Pajerols Masforrol, Ramon Manubens Pregonas, Jaime Canals Viladomat i Roque Latrilla Casafont. L'Ajuntament de Gironella, conjuntament amb els alumnes de l'IES Pere Fontdevila, han treballat en la recuperació d'una part de la memòria històrica del municipi i els seus habitants, amb l'objectiu de retre homenatge a les víctimes i també als supervivents dels camps de concentració, com va explicar Lluís Vall, regidor de Patrimoni.

El regidor remarca que arran del treball de recerca que s'ha dut a terme s'ha descobert que més gironellencs van ser deportats i és per això que es continuarà treballant en aquest àmbit.



12 homenatjats a Puig-reig

Pel que fa a Puig-reig seran dotze les persones que rebran l'homenatge aquest divendres: Àngel Calsina Claret, José Canal Arderiu, Esteban Candaliga Candaliga, Esteban Flotats Caus, Enrique Garriga Riera, Clemente Girona Prades, Francisco Huch Berenguer, Juan Puigcercós Fígols, Ramon Sala Besa, Ramon Serra Gené, José Solé Canals i Joan Pous Viñeta. Tots ells veïns puig-reigencs que van ser deportats als camps de concentració. Alguns van ser alliberats i d'altres van morir-hi. L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, i el regidor de Cultura, Jesús Subirats, recordaven que era «un deute pendent» retre homenatge a aquestes persones per recuperar «una petita part de la nostra història i la dels puig-reigencs». El consistori ha realitzat una tasca de recerca per saber si hi havia familiars vius d'aquests represaliats puig-reigencs i en l'acte d'aquest divendres hi assistiran familiars de quatre dels homenatjats. L'acte serà a la plaça de la Creu a 2/4 de 6, on s'hi col·locaran les llambordes.

L'escultor té previst col·locar una de les set llambordes de Gironella i quatre de les dotze de Puig-reig (en homenatge als familiars de les quatre persones que seran presents a l'acte). Les altres llambordes es col·locaran en les properes setmanes en els mateixos espais, però ja sense la presència de l'artista, que seguirà la seva ruta per Europa.