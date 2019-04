L'artista alemany visitarà Sant Vicenç per col·locar-hi una llamborda, dissabte

Si Gironella, Puig-reig i Prats de Lluçanès homenatgen divendres els seus deportats als camps nazis, dissabte ho farà Sant Vicenç de Castellet. La plaça de l'Ajuntament serà l'indret escollit per recordar el veí Manel Lorente, que, durant la Segona Guerra Mundial, va ser deportat als camps d'extermini nazis, primer al de Mauthausen, i després al de Gusen, on va morir el 31 de gener del 1943. L'acte començarà a les 9 del matí i la placa Stolpersteine la col·locarà el seu creador, l'alemany Gunter Demnig. L'escultor, l'any 1992, va participar en un projecte en record del decret del 1942, que establia l'inici de la deportació gitana cap als camps d'extermini. La reacció d'un ciutadà de Colònia que assegurava que no hi havia cap gitano al seu barri el va impulsar a voler retornar de manera simbòlica la memòria de cadascuna de les víctimes.

El consistori santvicentí va aprovar al ple de l'abril del 2017 tirar endavant l'homenatge a Lorente. L'acte té el suport de la Diputació de Barcelona, del Memorial Democràtic i Generalitat.