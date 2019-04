El llibre «Images d'Alger» d'Alfred Figueras es reedita 70 anys després

El pintor Alfred Figueras Sanmartí (Sant Fruitós de Bages, 1898-Barcelona, 1980) va publicar Images d'Alger el 30 de juny del 1948, que és un àlbum amb 20 aiguaforts. En aquesta obra, que es va limitar a una edició de 150 exemplars, l'artista va representar les seves impressions del país del nord d'Àfrica, on va passar llargues temporades i on va establir l'acadèmia Arts.

La reedició d' Images d'Alger es fa en dos formats de llibre diferents: un per a col·leccionistes en edició de facsímil d'una tirada de 100 exemplars, de les mateixes dimensions que l'original, i un en un format més versàtil per fer-ne una divulgació més extensible a tota la ciutadania.

Figueras va elaborar el llibre sota l'apadrinament del Govern general d'Algèria i basant-se en extractes dels llibres Amynthas i Les nourritures terrestres de l'escriptor francès i premi Nobel de literatura, l'any 1947, André Gide.

L'Alger que Gide evocava amb paraules precises, Alfred Figueras el traduí en dibuixos d'una força equivalent i en perfecta simbiosi. La delicadesa dels dibuixos concorda exactament amb el lirisme refinat i l'estil pur i transparent del francès. Cada full de l'àlbum és encapçalat per les frases de Gide que Figueras havia seleccionat acuradament, com a reflex de les seves pròpies impressions d'Alger. Figueras va rebre el reconeixement del mateix Gide i de les Palmes Acadèmiques per part del president de la República Francesa, Vincent Auriol, el 1949.

En aquesta reedició es conserven els textos d'André Gide com en l'obra original en francès, però es complementa amb la traducció al català elaborada per l'escriptor Jordi Sarsanedas, que va traduir-ho amb motiu del centenari del naixement d'Alfred Figueras, el 1998.

La presentació del llibre es farà dimecres que ve (20 h) a la biblioteca de Sant Fruitós, amb la presència de Cyril Piquemal, cònsol de França a Barcelona.