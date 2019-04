La temàtica local també té bona tirada a les llibreries

Cinc llibres de temàtica bagenca –tres dels quals ambientats a la ciutat de Manresa– i la tradicional edició de la cantata escrita per Manel Justícia són les publicacions amb què l'editorial Zenobita arriba a la festa de Sant Jordi. Mitja dotzena de títols que el segell de la capital bagenca exhibirà a la parada que tindrà al primer tram del passeig Pere III, entre els establiments de la Xixonenca i el Quiosc del Mig.

A Passejades per Manresa, Francesc Comas, Anna Comas i Genís Sáez proposen cinc rutes per fer a peu i conèixer el patrimoni de la ciutat. Editat amb motiu del quinzè aniversari de l'editorial, els autors han volgut donar al lector l'oportunitat d'endinsar-se en la història, l'art i l'urbanisme i l'arquitectura de Manresa a partir dels seus espais més emblemàtics.

Una altra de les propostes més potents de Zenobita és la biografia del dibuixant Joan Vilanova elaborada pel seu fill, Joan Vilanova Lleonart. El volum Joan Vilanova Roset. El personatge i el seu entorn: la seva millor època, 1939-1969 és alhora un recorregut per la trajectòria personal i creativa de l'artista i una mirada a la Manresa de postguerra.

L'historiador de la medicina Armand Rotllan i Verdaguer, membre de la Junta de l'Arxiu Històric de les Ciències i la Salut Simeó Selga i Ubach de Manresa, signa dues de les novetats d'enguany de Zenobita. A Topografia mèdica de Talamanca, l'autor recupera la primera i única topografia mèdica feta mai al poble, a càrrec del metge Anicet Gresa de Mirambell el 1928. El llibre exposa qüestions com la prevenció de les malalties i la cura de la higiene personal. Amb Epidèmies al Pont de Vilomara i Rocafort a principi del segle XX, Rotllan parla novament del treball de Gresa, que va substituir el metge local durant les epidèmies de grip del 1918 i de febre tifoide del 1920.

Pintem i coneguem... la imatgeria de Manresa, il·lustrat per Cristina Zafra, convida els més petits a familiaritzar-se amb el gegant, la geganta, l'hereu, la pubilla... a través de la relaxant pràctica de pintar. Patuflash és la versió editorial de la cantata del mateix nom, creada per Manel Justícia (text, il·lustracions i cançons) i David Martell (música). El llibre, que inclou un CD i actualitza la figura del Patufet, és el vuitè que edita Zenobita per encàrrec de l'Associació Catalana d'Escoles de Música.