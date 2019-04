Un llibre destaca la lluita per la dignitat de 29 personalitats d'arreu del món

A la Lília Andrade la van torturar, violar i assassinar quan tenia 17 anys i era mare d'una nena de cinc mesos i un nen d'un any i vuit mesos. El 14 de febrer del 2001, quan sortia de treballar en una maquiladora -una tipologia de fàbrica on treballen dones en torns de vuit hores i que no s'acaba mai- i es dirigia a agafar un autobús, va ser raptada i humiliada fins a la mort. Un fet gens inusual a Ciudad Juárez, emblema de la violència en la qual el narcotràfic ha enfonsat el nord de Mèxic. El cos de la noia va aparèixer cinc dies després en un descampat.

L'escriptora Lolita Bosch explica aquest cas -i altres d'índole molt diversa- en el llibre Aquí tenim l'esperança que estàvem buscant! Un volum publicat per Ara Llibres i que il·lustra l'artista martorellenc en el qual es posen de relleu les trajectòries de 29 persones que han contribuït a fer del món un lloc millor. Com la Norma Andrade i la Marisela Ortiz, mare i professora, respectivament, de la infortunada Lília: disposades a no deixar en l'oblit el crim perpetrat i a trobar l'assassí van fundar l'organització Nuestra Hijas de Regreso a Casa. Una entitat pionera en la lluita contra el devastador feminicidi que té lloc des de fa anys a llocs com Ciudad Juárez.

«Hi ha un plec a la realitat al qual sovint no fem cas. Com si fóssim capaços d'entendre el món en que vivim sense tenir-lo en compte», explica Lolita Bosch en la introducció del llibre: «Per sort, no ho som. Aquests plecs on amaguem tota aquesta gent que tenim la sensació que no té res a aportar és on rau la humanitat». Amb aquestes paraules justifiquen els autors la necessitat de parar esment en les figures -de molts diversos àmbits de l'activitat humana- que ressenyen, persones que «poden ensenyar-nos moltes coses».

Acostumats a veure repetidament els mateixos noms en llibres fabricats uns iguals que els altres, en aquesta obra hi trobarem grans desconeguts com Janusz Korczak, Denise Affonço, Lady Deborah Moody i Ascensión López. Qui són? Què van fer? El polonès va dirigir un orfenat i acompanyar els infants en el trist destí dels camps nazis, on ell mateix hi va morir. Affonço va patir la mort dels fills i el marit en la Cambdoja del sanguinari Pol Pot: deportada a un camp, va veure desaparèixer els seus ésser estimats i els va sobreviure, fins el punt que va acabar fent de professora a la Sorbona de París. Amb un nom tant aristocràtic, Moody va defensar la llibertat religiosa en ple segle XVII, quan va haver de marxar d'Anglaterra i anar a Nova York quan es deia New Netherland. Per la seva part, Ascensión López es va fer recentment popular per una situació surrealista. Essent una de les nenes robades durant el franquisme, va ser condemnada a cinc mesos de presó i 43.000 euros de multa acusada d'haver insultat la monja que havia dit a la seva mare que ella havia nascut morta. Coses que passen en aquesta Espanya que es vanagloria de ser una democràcia consolidada.

El llibre de Bosch i Malet és, doncs, un exercici de dignitat, on fins i tot hi apareixen figures icòniques com Marilyn Monroe perquè la seva vida també va ser un exemple de fins on pot aguantar una dona atractiva en una societat masclista.