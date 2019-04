Un acte de «dignitat, justícia i record» a Prats

Un acte de dignitat, de justícia i de record necessari davant de les amenaces que ens assetgen. Aquest va ser l'esperit de l'homenatge a dos veïns de Prats de Lluçanès que van ser deportats a camps d'extermini nazi. Melcior Capdevila Roca va sobreviure quatre anys i mig a Mauthausen. Josep Tarradellas Noguera va morir a Dachau. A partir d'ara tenen una llamborda Stolspersteine davant de les cases on van néixer. Se sap d'un tercer pradenc, Francisco Rovira Viñolas, que també va ser recordat en l'acte. Hi van participar les estudioses Anna Gorchs i Roser Reixach, que van glossar la història dels deportats; l'alcalde de Prats, Isaac Peraire; i el director del Memorial Democràtic, Jordi Font. També hi va assistir la francesa Veronique Salou, filla d'un exiliat republicà que va conèixer personalment Melcior Capdevila, així com familiars dels homenatjats.