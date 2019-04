Galdric Sala ironitza sobre el xou de la cuina en un àlbum irreverent

Hi ha dues maneres d'aconseguir unes bones torrades de l'avi. Preparar-les segons les receptes tradicionals o bé apropar-se al iaio sense aixecar sospita i, amb un cop sec i ràpid, prendre-li la llesca i sortir corrents. El dibuixant Galdric Sala –responsable de la vinyeta diària de Regió7– omple d'humor i una certa crítica al món de la gastronomia les trenta-dues pàgines del còmic Les receptes de tota la vida amb el xef Pere Merda.

«Relativitzo i faig broma sobre tot el xou de la cuina, l'alta cuina, els Masterchef i tot el que es mou al voltant de la gastronomia avui en dia», apunta Sala, que, un cop més, ha tingut la col·laboració de Josep Renalies. Ambdós van signar fa un any i mig l'àlbum Història de Manresa explicada als infants de 30 anys o més, que encara té sortida comercial.

Tot i que fins a darrera hora no va tenir clar si podria tenir el còmic a les mans abans de Sant Jordi, el peculiar receptari de l'artista de Sant Fruitós de Bages es podrà adquirir dimarts vinent a la llibreria especialitzada 2 de Piques (c. Sant Miquel, 7) al preu de 10 euros. «Entre feina i feina, faig dibuixos amb les meves paranoies i hi surt el que porto a dins», anota Sala, que tenia tot un gruix de vinyetes guardades i les ha pogut reunir finalment en un còmic.

«És el meu vessant més friki», admet el dibuixant bagenc, que proposa en aquest nou llibre «un conjunt de receptes que són una anada d'olla». Amb un humor no exempt de crítica, però sempre des d'una posició de concòrdia, Sala dispara contra la conversió del món de la cuina en un subjecte mediàtic de primer ordre. Fent servir una sàtira de traç gruixut i un estil directe, ironitza contra els discursos que han convertit la cuina d'alta volada en una forma artística i ha envoltat els seus protagonistes d'una aura similar a la que acompanya les grans estrelles del futbol i de la música.