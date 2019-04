Autors de la Catalunya Central signaran llibres a la parada d'Òmnium per Sant Jordi

Òmnium Bages-Moianès celebrarà la diada de Sant Jordi amb diverses activitats. Per començar, escriptors de la Catalunya Central signaran els seus llibres, de 12 a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, a la parada de l'entitat situada al Passeig de Pere III, de Manresa, davant del Casino.

A la parada també hi haurà diversos materials de la campanya contra el judici sumaríssim: llaços de solapa i de balcó, domassos del #JoAcuso, llibretes i agendes amb la imatge del Jordi Cuixart, samarretes i d'altres articles de marxandatge... I, per segon any, per Sant Jordi, la rosa també serà groga, per denunciar més que mai la situació dels presos polítics. "Entre tots, la convertirem en un gran clam contra el judici sumaríssim".

A la tarda, al costat de l'estand d'Òmnium, es presentarà un any més l'activitat A Tota Veu!, una lectura pública de poesia on interactuen parelles formades per persones que tenen llengües pròpies diferents, una de les quals és la catalana. La mateixa acció es farà al barri de Mion-Puigberenguer, de Manresa, el dia 26 al matí.

Els horaris per a la signatura de llibres

12 del migdia:

G. C. Claramunt (Gemma Camps): Vermell tinta

Manuel Quinto: Sopar per a ogres

Joan Francesc Callado: La carena infinita

1 del migdia:

J. Alert, M. Codina i J. Huguet: Manresa, on l'aigua és el camí

Joan Maria Serra: La Barcelona germànica i del Benelux

4 de la tarda

Pol Huguet i Ferran Pujol: El camí del Llobregat

Aina Font i Lluïsa Albadalejo: Flors damunt la taula

5 de la tarda

Pep Molist: Sedafí / Les sedes de Roscoff / El secret de la Bet

Lluís Cerarols: Camí del mar

Beatrice Nyffenegger: Toni i l'ocell blau/La M Wood i el secret dels aeròlits

Miquel Puigdellívol i Joan Vives: El meu besavi va anar a la guerra

6 de la tarda:

Montserrat Vilarmau i Imma Cortina: Xocolata espessa

Imma Cortina: La cuinera dels senyors

Yolanda Esteve: Zero

Ignasi Sala: Tastem el Bages des del Mas de la Sala

7 de la tarda:

Sonia Moya: Càntara / Silur

Llorenç Capdevila: 10.000 petons com a mínim

Lola Palau (Duocastella, Guàrida, Garcia, Solà, Capdevila, Estrada): Que Déu ens agafi confessats

A Tota Veu!

Lectura pública de poesia on interactuen parelles formades per persones que tenen llengües pròpies diferents, una de les quals és la catalana.

Dimarts, 23 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, al Passeig de Pere III, davant del Casino, de Manresa, parada d'Òmnium.

Divendres, 26 d'abril, a partir de les 11 del matçí, al mercat setmanal de Mion-Puigberenguer (Pl. de la Democràcia), de Manresa.