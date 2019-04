La biblioteca de Solsona fa festa

Una vuitantena d'infants i adults han participat en la Revetlla de Sant Jordi, organitzada per la biblioteca Carles Morató de Solsona i el Pla Educatiu d'Entorn. L'acte va incloure l'actuació del duet Monmon (a la foto) i també l'entrega de premis del segon concurs d'àlbums il·lustrats. Enguany han concorregut al certamen onze propostes. En categoria familiar el premi va ser per La caravana i hi va haver un accèssit per El pas del temps. En la categoria infantil va guanyar El carretó de colors, i en la juvenil, L'aventura d'en Mitu.