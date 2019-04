Castellano retrata una Súria inèdita

El fotògraf surienc Albert Castellano ha publicat Súria avui. 140 imatges inèdites del segle XXI, que aplega fotografies panoràmiques d'espais emblemàtics de la vila i el seu entorn. En la presentació, que va omplir el saló de sessions, Castellano va parlar del seu interès per la fotografia com a eina documental i instrument per descobrir noves perspectives de la realitat. El surienc Jordi Bransuela, director de fotografia per a cinema i televisió, va assegurar que el treball de Castellano té un valor «que va més enllà de l'artístic».