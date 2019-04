Demà, dossier especial amb 40 anys de lectura per Sant Jordi

Els quaranta anys transcorreguts des de la publicació del primer exemplar de Regió7, el penúltim dia del 1978, han estat de profunda transformació a tot el país en general i a la Catalunya Central en particular. I també ho han estat per al diari.

La commemoració del quarantè aniversari, que va ser celebrada amb un acte al teatre Kursaal, és ara motiu d'un extens suplement de 124 pàgines que apareix amb el diari de demà, de franc amb l'exemplar, i que constitueix una bona dosi de lectura per a la diada de la rosa i el llibre.

La publicació repassa aquests quaranta anys des de perspectives diverses. Ofereix un recull de notícies i de portades -amb el benentès que és una selecció no exhaustiva, cosa que seria impossible- i també una repassada fotogràfica que mostra la profunditat del canvi que ha experimentat aquest territori en aquestes dècades. Deu articles analítics aprofundeixen en les característiques d'aquest canvi des de la perspectiva de les infraestructures, la política, les institucions, els equipaments culturals i tots els components de la vida social.

El suplement l'obre un ampli ventall d'articles d'opinió de les principals autoritats del país, començant pel president de la Generalitat, Quim Torra. Tots ells fan una glossa del que ha suposat per a la Catalunya Central i per al conjunt del país l'existència del país. Les darreres pàgines són per a la història del diari en ell mateix, amb unes pinzellades d'humor.

Entre els continguts periodístics elaborats per a l'ocasió hi ha una reunió de tots els alcaldes que Manresa ha tingut durant el període democràtic, una trobada que mai no s'havia produït. Joan Cornet, Juli Sanclimens, Jordi Valls, Josep Camprubí i Valentí Junyent conversen per primer cop reunits per Regió7. El diari ha fet el mateix amb els alcaldes de Berga, Jaume Farguell, Josep Maria Badia, Ramon Camps, Josep Xoy, Juli Gendrau i Montse Venturós. N'és absent el traspassat Agustí Ferrer.