Sant Jordi aboca al carrer malgrat el dia gris a Manresa

És Sant Jordi i la gent surt al carrer. La tradició mana i el dia gris no espanta. El cel, per sort, aguanta. Els més matiners surten a comprar la rosa i ja la porten cap a casa. Encara es munten les parades i els passejants són escassos.

Alumnes amb parada o membres d'agrupaments escoltes no es tallen i van per feina: «vols comprar una rosa?». Els llibreters van col·locant amb cura els llibres damunt de les taules. Al pati del Kursaal ja s'esperen els primers infants que van a veure les tres sessions programades de la llegenda de Sant Jordi explicada pels personatges del teatre: el Jan i la Júlia. A 2/4 de 9 els treballadors encara estenen les catifes sobre el terra humit de la pluja perquè s'hi puguin asseure tot seguit els petits espectadors.

A mig matí, el Passeig ja fa xup xup. Els passejants topen amb amb fileres d'alumnes acompanyats dels mestres. S'aturen i immortalitzen la jornada amb la càmera del mòbil. Remenen llibres. Viuen de primera mà l'ambient de la diada de Sant Jordi. Un punt concorregut enguany ha estat la plaça Fius i Palà, on s'ha presentat el primer Biblioniu, dels tretze que hi haurà escampats pels barris de Manresa. Són obra dels alumnes de fusteria de l'institut Guillem Catà i serviran per intercanviar llibres, per compartir lectures, històries, cultura. La idea és del Consell dels Infants i de la Federació de Barris. En l'acte també té protagonisme la música, amb els Pizzicants de l'escola Pare Algué i les Big Band de l'escola Fedac i l'institut Guillem Catà.

A les 12 del migdia, els autors ja comencen a tenir el bolígraf preparat per a la signatura de llibres. A la parada d'Òmnium coincideixen Manuel Quinto (Sopar per a ogres), Gemma Camps (Vermell tinta), Galdric Sala (Receptes de tota la vida) i Joan Francesc Callado (La carena infinita). Regna molt bon humor i companyonia. La diada de la cultura defuig el cel gris i el Passeig bull d'activitat. I els grups de joves que surten dels instituts demostren la seva desbordant energia en un dia que és mig festa. Bé, que és festa grossa.