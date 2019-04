«sàpiens» genera preguntes al públic

sàpiens

? Direcció: Sergi Belbel. Autoria: Roc Esquius. Intèrprets: Mireia Portas i Enric Cambray. Diumenge, 14 d'abril. Teatre Conservatori de Manresa.

Interpretada per Mireia Portas i Enric Cambray, sota la direcció de Sergi Belbel, va passar per l'escenari del teatre Conservatori de Manresa Sàpiens, del surienc Roc Esquius. Una peça intensa, a vegades frenètica i sense descans, que, cal dir-ho, va fer arrufar el nas a certs sectors del públic («no he entès pas res!», deien alguns). El joc teatral que planteja Esquius per a l'ocasió, a vegades, s'hi presta.

El conseller de Sanitat rep una curiosa i intrigant visita, la de Marga Coll. La dona vol legalitzar el seu negoci i li posen impediments, i per això decideix acudir a les altes instàncies per intentar resoldre el seu cas. I a partir d'aquí s'obre un ventall de multiplicitats narratives i escèniques: qui és qui i per què ho és? Quina és l'autèntica capacitat de poder? On radica: en el càrrec o en la persona que el pot exercir? Realment existeixen les races superiors o és un mite que es vol fer creure veritable?

L'espectador assisteix a l'enfrontament dialètic, les postures, opinions i punts de vista de dos personatges no enfrontats però sí provinents de dues realitats: les palpables i les de veritat però no basades en resolucions ni empíriques ni científiques. Sàpiens, el que certament és, és un constant degoter de versatilitat, dobles mirades i sentits malgrat es disfressin d'una aparença eficaç.

Esplèndid Enric Cambray, un actor que dona volums i diferents facetes a cadascun dels personatges que interpreta. Realment, el treball de l'actor barceloní és complet i ben aconseguit, i dista del treball de l'actriu Mireia Portas, eficaç i correcte però més lineal i pla, molt possiblement a causa del fet que els seus personatges són més discrets i semblants en cada un dels rols.

Sàpiens va divertir i entretenir el públic assistent i molt possiblement va generar les preguntes que es podien sentir a la sortida del teatre.