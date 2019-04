Arnau Tordera i Jordi Domènech revisiten al Kursaal números de revista a «Remena nena»

La Sala Gran del Kursaal acollirà avui (18 h), l'espectacle Remena nena, amb Arnau Tordera, Jordi Domènech i l'Orquestra Terrassa48, que es podrà veure dins del Cicle per a Gent Gran. Remena nena és un concert dedicat a la revista , un gènere teatral i musical molt conreat en diferents teatres del Paral·lel barceloní a principi del segle XX. L'espectacle conté números arranjats i cantats per dos músics procedents de diferents àmbits com el contratenor Jordi Domènech i el cantant d'Obeses Arnau Tordera, acompanyats per Orquestra Terrassa 48 i amb dramatúrgia d'Antoni Font. El públic podrà escoltar cuplets i música dels anys 30 posats al dia, actualitzats en la forma i en el contingut, amb un resultat explosiu de la mà de dos dels grans de l'escena musical catalana actual. Les entrades del cicle, amb el suport de l'Obra Social La Caixa, tenen un preu de 15 euros (12 amb el carnet d'El Galliner, menors de 25 anys i 6 per als majors de 65 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i a www.kursaal.cat.