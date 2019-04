Berga salva un Sant Jordi de núvols, pluja, compradors, polítics i desenes de lectors

Els núvols que amenaçaven pluja des de primera hora van inter-rompre, finalment, la diada de Sant Jordi a Berga. La jornada va poder-se celebrar pràcticament al cent per cent tal com estava prevista, però quatre gotes al migdia, un xàfec a primera hora de la tarda, i una tercera remullada pels volts de les 7 van fer afluixar l'afluència de visitants al carrer. Les vendes van salvar-se i la festa va tornar a tenir el carrer Major com a centre neuràlgic. També va ser molt transitat el passeig de la Indústria, amb diverses parades.

El mal temps va frenar l'afluència de visitants a primera hora, tot i que ben entrat el migdia l'artèria de la capital berguedana va esdevenir un anar i venir de persones, sobretot gràcies a la visita dels escolars. Com és habitual, els infants van abandonar les aules per passejar entre roses i llibres. Molts d'ells també van convertir-se en lectors. I és que, un cop més, la lectura va esdevenir protagonista, com no podia ser d'una altra manera, de la diada dedicada al llibre. Al matí, desenes d'infants i adolescents van ser els protagonistes, a la plaça de Sant Joan, de la Marató de lectura per la llengua que per sisè any consecutiu organitzava Òmnium Cultural del Berguedà. A la tarda, va ser el torn de membres de diverses entitats de la ciutat. De ben a prop s'ho mirava el filòsof Quim Sala, que, instal·lat a la parada de l'ANC a l'església de Sant Joan, signava exemplars dels seus dar-rers llibres.

«Ha passejat menys gent», deia una paradista que venia roses, ahir a les 6 de la tarda. «L'any passat a aquesta hora ja no em quedava res, i aquest any, encara venem», afegia. Com sempre, moltes entitats socials locals van aprofitar la festa per muntar la seva parada de roses. L'objectiu? Demanar la col·laboració dels berguedans per finançar els seus projectes. Algunes d'elles, del tot originals, com Ginkgo, amb roses de ganxet i fetes a mà per les seves membres incansables.

Entre parades de roses i llibres, el Sant Jordi d'enguany va destacar per la presència de més partits polítics al carrer que anunciaven que les eleccions són aviat. Alguns s'acostaven a les seves parades, i altres intentaven esquivar-les perquè, ahir, preferien els llibres als programes electorals.