Escampada de nius per fer volar la imaginació

Els alumnes de P-5 de l'escola Valldaura van ser dels primers a acostar-se ahir al matí al Biblioniu acabat d'estrenar a la plaça de Fius i Palà, al costat del Conservatori. No van agafar-ne cap llibre de l'interior, perquè no en portaven cap a canvi, però van marxar esperançats perquè aviat tinguin instal·lat el Biblioniu previst al parc de la Florinda, on habitualment van a jugar.

Manresa va estrenar ahir el projecte Biblionius, que preveu escampar per Manresa un total de 13 casetes de fusta a l'interior de les quals hi haurà llibres, amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi gratuït. L'Ajuntament l'ha fet realitat amb el suport del programa Educació 360 de la Diputació, a partir d'una proposta sorgida paral·lelament del Consell d'Infants i de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que serà qui s'encarregarà de vetllar perquè les casetes de fusta es mantinguin «en un adequat estat de conservació i el fons de llibres sigui l'adequat», segons va destacar Antoni Erro, president de l'entitat veïnal.

La periodista Anna Vilajosana es va encarregar de destacar el funcionament dels Biblionius, que funcionen en altres llocs, com per exemple a Perpinyà, on estan instal·lats en antigues cabines telefòniques. «Es tracta d'obrir la porteta, veure què hi ha i agafar el llibre que ens agradi i portar-ne un altre, perquè la gràcia és que el niu es retroalimenti. Que la història que ens ha colpit a nosaltres pugui colpir a un altre, perquè un llibre en un prestatge serveix de poca cosa. Pren vida quan es llegeix», va explicar Vilajosana, que també va incidir que cal «respectar els nous espais de lectura» que en dues o tres setmanes ja estaran escampats per la ciutat: des del Xup fins al parc de l'Agulla. Les diverses associacions de veïns i les escoles properes, així com comerciants, han estat reclutats per la Federació d'Associacions de Veïns perquè s'encarreguin d'apadrinar els nius que covaran històries per fer volar la imaginació. La regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, va dir que «els llibres ens enriqueixen i ens ajuden a continuar aprenent».

Les casetes són obra dels alumnes de fusteria de l'institut Guillem Catà, que han fet un disseny apte per sobreviure a les baixes temperatures i a la calor. Amb el professor Joan Rubio al capdavant, van estrenar la que ja hi ha col·locada, posant-hi els primers llibres, aportats per l'entitat veïnal. Rubio va explicar que el disseny «l'hem fet entre tots, amb una pluja d'idees», i l'alumne Marc Molina va admetre que, «al principi, tots ens pensàvem que eren casetes per a ocells, però en explicar-nos que eren per a l'intercanvi de llibres, creiem que és bo que es puguin tornar a llegir per altres». Han treballat tres mesos en els Biblionius: «Ens ha costat molt perquè no sabíem res de fusteria. Crec que hem fet una gran obra», va apuntar Javier Martínez.