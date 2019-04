Una jam vocal a la Plana de l'Om clou el Festival de Jazz organitzat pel Vermell

El Festival de Jazz de Manresa organitzat pel Vermell va sortir ahir a la tarda al carrer coincidint amb la Diada de Sant Jordi per acomiadar la cinquena edició del certamen. La Plana de l'Om es va convertir en escenari d'una jam vocal adreçada especialment a alumnes d'escoles de música de la Catalunya Central, que va estar conduïda per Celeste Alías. Alguns dels joves intèrprets s'estrenaven a l'escenari, com és el cas de Júlia Garrido, que va ser la primera a participar a la jam i va deixar tothom meravellat amb una versió del conegut tema de Cole Porte I've got you under my skin. La gent que passejava pel carrer s'anava aturant i cada cop eren més els curiosos que, atrets per la música, van anar omplint la Plana de l'Om. A primera fila, els més menuts ballaven i jugaven.

A l'escenari acompanyaven els cantants una formació integrada per Eloi Escudé (teclats), Juan Pastor (contrabaix) i Josep Cordobés (bateria). Celeste Alías, que va ser l'encarregada d'escalfar motors oferint tres temes abans de donar la benvinguda a tots els participants a la jam, va apuntar que era el primer cop que tocaven junts. Alías, acostumada a fer jams vocals a Barcelona, abans de començar va explicar que la d'ahir era «una prova». Veient la resposta de participants i el públic que s'hi va congregar, la van superar amb nota.