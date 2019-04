L'Albí s'estrena a Manresa i amb un dels títols estrella

? Les editorials bagenques Tigre de Paper, Zenobita i Farell, i la berguedana L'Albí, que ahir vivia el seu primer Sant Jordi a Manresa amb Imma Cortina al top 10, van acabar la jornada amb la paraula satisfacció. A Tigre de Paper, a banda de demanar-los a primera hora «el darrer llibre de Duran i Lleida», explicava Marc Garcés com a curiositat, van tenir molt bona sortida dues de les apostes del segell: la novel·la Altai, de Wu Ming, i l'assaig Feminisme per al 99%; a Farell, el gran èxit va ser La Farigola, d'Elisenda Carballido i Montserrat Enrich; i a Zenobita, Passejades per Manresa, de Francesc Comas, Anna Comas i Genís Sáez, i la cantata Patuflash, de Manel Justícia (text, il·lustracions i cançons) i David Martell (música).