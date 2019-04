La literatura infantil destaca en les vendes a Igualada

Molts nens van triar i remenar per comprar un àlbum infantil

Ni l'amenaça de pluja que hi va haver a primera hora, ni la baixada d'afluència que es va produir durant l'hora de dinar, ni la coincidència amb la celebració de Sant Crist van complir les previsions a la baixa que llibreters, floristes i associacions tenien d'un Sant Jordi atípic, on el calendari festiu pasqual sí que va afectar el ritme de venda de les llibreries durant els dies previs.

A mig matí, Montserrat Nieves, regent de la llibreria La maquineta, havia declarat a Regió7 haver-se ressentit de les vendes a la baixa i es va aventurar a pronosticar que « El fill de l'italià de Rafel Nadal, El fibló de Sílvia Soler i Entre el cel i la terra de Gerard Quintana, juntament amb alguns dels títols que han publicat recentment polítics, seran els que més es vendran».

Dels quatre pronòstics, Nieves en va encertar tres. Al costat dels noms de Rafel Nadal, Sílvia Soler i el gruix de títols de caire polític cal afegir-hi la nova novel·la de Stephen King, Los visitantes, juntament amb una marcada venda de llibre infantil, secció que no va parar buida en cap moment del dia, on les mares -majoritàriament-, juntament amb fills i filles, triaven el títol més llaminer per a la quitxalla.