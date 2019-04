melodrama acurat amb un compacte repartiment

el día que vendrá

? Gran Bretanya, 2019. Drama romàntic. 108 minuts. Direcció: James Kent. Guió: Anna Waterhouse, Joe Shrapnel i Rhidian Brook. Basat en el llibre de Rhidian Brook. Intèrprets: Alexander Skarsgård (Stephan Lubert), Keira Knightley (Rachael Morgan), Jason Clarke (Coronel Lewis Morgan), Jannik Schümann (Albert). Pantalles: Bages Centre (Manresa).

L'Alemanya de la postguerra, després de la caiguda del Tercer Reich, ha estat l'escenari d'un bon grapat de films memorables com Berlín Exprés (Tourneur,1948), Berlín Occidental (Wilder, 1948) i, sobretot, Alemania año cero (Rossellini, també 1948), un dels títols més audaços (i desesperats) de la història del cinema. El día que vendrá s'apropa al mateix territori, però és lluny de ser un llargmetratge excels.

La seva protagonista, Rachel Morgan, és una dona britànica que viatja fins a Hamburg, pocs mesos després de la finalització de la Segona Guerra Mundial, per retrobar-se amb el seu marit, coronel de l'exèrcit anglès. S'instal·len en la casa on resideix un arquitecte alemany i la seva filla. James Kent, un director format en el camp televisiu, ha teixit un fresc on s'entrellacen diferents gèneres: el melodrama, el cinema bèl·lic i el thriller. El film, basat en la novel·la homònima de Rhidian Brook, perfila un paral·lelisme força nítid entre els personatges centrals i el període històric que els envolta. Tots són a l'hora zero i han d'interioritzar (i assimilar) llur pèrdues per poder afrontar la reconstrucció. El día que vendrá desprèn un aroma clàssica (evoca el Hollywood dels anys 30 i 40), un esperit retro que reforça la mirada lànguida i melancòlica de l'excel·lent Keira Knightley. D'altra banda, ens ofereix una recreació històrica força convincent de l'Alemanya en runes. Però no aconsegueix ser una cinta rellevant perquè li manca intensitat i profunditat a l'hora de proposar-nos una reflexió moral sobre la culpabilitat i la pèrdua, conceptes inherents a qualsevol tragèdia bèl·lica. No obstant això, el cineasta anglès signa un melodrama acurat, rodat amb una certa elegància visual i interpretat modèlicament per un repartiment compacte.