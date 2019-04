? En l'estrena dels Biblionius la música també va ser protagonista, a càrrec de tres grups sorgits de centres escolars: els Pizzicants de l'escola Pare Algué (van acompanyar el poema Podries de Joana Raspall i van interpretar l' Himne a l'Alegria) i les Big Band de la Fedac ( When The Saints Go Marching In i Mercy Mercy) i del Guillem Catà ( Blowin' In The Wind i Smoke on the Water).