Per segon any consecutiu, el Palau de la Virreina va ser l'escenari per reunir escriptors i editors a primera hora del dia de Sant Jordi. Els autors més veterans, els més mediàtics o els més novells van veure's envoltats en aquesta ocasió d'una fornada d'autors de caràcter més polític que, sens dubte, van marcar aquesta diada. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presidir la trobada d'escriptors, acompanyada d'altres regidors de l'Ajuntament i representants de diferents grups polítics.