Propaganda electoral enmig de roses i llibres al passeig Pere III

Al passeig de Pere III de Manresa enguany no hi havia només roses o llibres. També, molta propaganda electoral, i fins i tot paperetes per votar a les eleccions que hi haurà aquest diumenge. L'atzar ha fet que el Sant Jordi d'enguany s'hagi celebrat cinc dies abans d'unes generals. És de justícia dir que la majoria de formacions polítiques de la ciutat sempre acostumen a tenir la seva parada per Sant Jordi.

Al primer tram del Passeig hi havia Fem Manresa, Esquerra, Manresa En Comú i just al costat el PSC. També Ciutadans i Junts per Manresa. Ja al segon tram s'hi va instal·lar Podem.

Tot i la imminència de les generals, bona part de les formacions donava més importància a les municipals que se celebraran el 26 de maig. Fem Manresa és una opció netament municipalista. A la seva parada hi venien llibres. A Esquerra també. Per exemple els d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Gabriel Rufián. Roses a 3 euros i estelades. El regidor del govern i candidat a l'alcaldia, Marc Aloy, era a la parada. Va explicar que, tot i que les generals són les més immediates, les eleccions més pròximes a la gent són les municipals.

La candidata de Manresa En Comú, Ana C. Querol, va comentar que «de polítca se n'ha de fer sempre. La campanya en si mateixa és estranya, però hi hem de ser». Just al costat, el primer secretari del PSC a Manresa i candidat a l'alcaldia, Felip González, va reflexionar que el més important «és ser aquí per parlar amb la gent». El PSC té parada de Sant Jordi «des de fa anys. Possiblement és l'únic dia on tothom passa per davant teu».

Una mica més enllà hi havia la de Ciutadans, amb el també candidat a l'alcaldia, Andrés Rojo. «Nosaltres no només sortim per Sant Jordi, sinó que tenim el costum de fer-ho sovint per recollir demandes».

A tocar de Crist Rei, hi havia la parada de Junts per Manresa. «Tenim la mirada posada en el 26 de maig», va comentar el número 3 de Valentí Junyent, Joan Calmet. Hi venien diversitat de productes i hi havia un llibre per recollir propostes de la gent.