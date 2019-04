Sant Jordi torna a situar la novel·la en els primers lloc dels llibres més venuts

La literatura va tornar al Sant Jordi. No és que n'hagués marxat mai, però si bé l'any passat els llibre relacionats amb el procés van copar, sumant-los i amb permís de Martí Gironell, els primers llocs del rànquing, enguany, a la Catalunya Central, els títols capdavanters van tornar a ser novel·les, amb El fill de l'italià del gironí Rafel Nadal sense discussió com a cap de cartell. I una història manresana, La cuinera del senyors, de la bagenca Imma Cortina, editat per la berguedana L'Albí, es va colar entre els més venuts a Manresa i a Berga... però, també, entre la llista dels més demanats perquè, o bé es van esgotar massa ràpid o bé a les parades no en van arribar prou exemplars. Esgotadíssim, per cert, el llibre Los secretos de Youtube, de Thgrefg, el més venut al país en l'apartat d'infantils i juvenils en castellà.

Nadal i Cortina a banda, aquestes comarques van apostar, majoritàriament, pels títols que ahir van tenir més requesta arreu del país: El fibló, de Sílvia Soler, i Digues un desig, de Jordi Cabré. I els llibres polítics, perquè a ningú no li quedi cap dubte, van mantenir la tibada però menys del que alguns llibreters haurien apostat a la prèvia, com Jaume Escrigas, del 2 de Piques. Malgrat tot, Contes des de la presó, d'Oriol Junqueras i Neus Bramona, i Tres dies a la presó, de Jordi Cuixart i Gemma Nierga, es van situar en llocs d'honor. ... Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso, de Gonzalo Boye, que avui el presenta a Manresa, a la Plana de l'Om, va tenir, a Manresa, un recorregut desigual: esgotat en llibreries com la Parcir, i amb un bon feix a la Rubiralta.

El dia es llevava amb pluja i cel encapotat a Manresa, i tot i que els llibreters van mirar sovint al cel al llarg de la jornada, la diada acabava amb la sensació d'haver viscut un bon Sant Jordi, similar en vendes al de l'any passat. I amb un ambient, com sempre, «excel·lent», en paraules de Cristina Blesa, de la llibreria Rubiralta. Antoni Daura, de la Parcir, explicava que en temps de crisi «Sant Jordi sempre és un èxit» i des de l'any passat, passades les hores més magres, es notava una lleugera alegria a l'hora de comprar (més) llibres el 23 d'abril. Blesa remarcava les compres que ara ja feien nens i nenes de les escoles («ells mateixos remenen i trien») en una jornada en què els llibreters no es cansen d'«aconsellar».

Ahir, la llibreria Papasseit va dividir en tres les seves parades. Al carrer Barcelona, on té la botiga, i dues al Passeig, al primer i al segon tram. Al primer, el llibre infantil, explicava Anna Roca, «amb una tria molt seleccionada», va tenir una gran «resposta». Al llarg del dia, els llibres de la Papasseit van conviure amb la música del duet bagenc Petit & Nuna. I, en el segon tram, dedicat íntegrament a la segona mà, es van esgotar els Mortadelo y Filemón. Era la parada per demanar l'introbable com, per exemple, explicava Albert Blaya, un llibre de cuina mediterrània editat a la dècada dels setanta...

Qui aquest any no va tenir parada al Passeig va ser la històrica llibreria Roca de Manresa, que únicament va servir l'oferta literària al carrer de Sant Miquel, on té l'establiment. Una manera, explicava Maria Alba Serra, de fer «barri» al centre històric, acompanyada de les parades del Mercat de les Lletres. Com sempre, els llibres infantils –sovint els oblidats en el rànquing– van ser l'estrella de la jornada. A la llibreria Sobrerroca van fer una aposta centrada en el gènere amb històries d'«heroïnes», remarcava Sílvia Gratacòs, que, sovint, «agrada més als pares que als fills». Però ahir era el dia que, al costat d'Albert Espinosa, qualsevol passejant podia trobar El setter inglés, Las Inmaculadas de Murillo i la Biblioteca Jóvenes Castores. Només calia remenar.