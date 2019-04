Els solsonins surten als carrers malgrat l'amenaça d'una pluja que no va arribar

Els solsonins van sortir al carrer, ahir, per comprar llibres i roses en un dia que no va veure el sol però tampoc la pluja, excepte un ruixat al migdia que gairebé no va afectar les vendes, tot i que els llibreters reconeixien que la quantitat de persones passejant i mirant llibres era menor que els darrers anys.

Pel que fa a les vendes de llibres, ahir a Solsona destacava Sal roja. El llop de Cardona, una aventura ambientada al castell bagenc durant la guerra de Successió, i escrita a quatre mans pels vallesans Ramon Gasch i Teresa Sagrera, però que té com a escenari principal la Catalunya Central. En algunes llibreries solsonines se'n van esgotar els exemplars.

L'altre autor que va triomfar a Solsona va ser Marc Casabosch amb l'obra Cultivant la vida. Casabosch és un escriptor barceloní que viu en una masia del Solsonès amb la seva família i que comparteix amb el lector els seus coneixements d'agroecologia, gastronomia, geografia i el medi natural. Ahir a la tarda, convidat per la llibreria Pellicer, l'escriptor va signar llibres a tothom que ho desitjava.

Les orquídies del Solsonès, un treball del Grup de Natura del Solsonès, una entitat que forma part del Centre d'Estudis Lacetans (Cel), també va tenir molt bones vendes durant el dia d'ahir. Es tracta d'un rigorós i exhaustiu inventari d'aquestes plantes a la comarca que ha durat un any i mig, i és fruit del treball de 17 autors i 22 fotògrafs.

Pel que fa a la venda de llibres d'autors forans, els gustos dels solsonins van ser molt similars als de la resta de catalans. Així, El fill de l'italià, de Rafel Nadal, i Digues un desig, de Jordi Cabré, van ser dues de les novel·les que van tenir més demanda. D'altra banda, els llibres d'actualitat política també van tenir bona sortida, en especial Tres dies a la presó, de Jordi Cuixart i Gemma Nierga, i El conflicte inevitable, de Matthew Tree, entre altres.

Pel que fa a la venda de roses, les vermelles van ser les més sol·licitades, com ja és habitual cada any. A més a més de les floristeries, entitats solsonines de caire social com la Fundació Amisol (que atén discapacitats psíquics) o Sol del Solsonès (adreçada als malalts mentals) aprofiten cada any la diada de Sant Jordi per recollir fons.