Sis anys cantant i trenta-cinc recordant-los

El grup Els Sis d'Aquí neix a Manresa a la segona meitat dels anys setanta. Sorgeix dintre del moviment júnior de la parròquia de Crist Rei on la colla de nois i noies que l'acabarien formant passaven les tardes de dissabte. Eren Jordi Ribot (24-9-1963), Pep Basiana (28-6-1964), Montse Casserras (11-3-1965), Nuri Cabanes (6-9-1965), Xevi Oller (14-1-1964) i Xavier Mestres (2-11-1963). Compartien una mateixa admiració per les cançons que cantava Lluís Pinyot, un dels seus monitors i d'alguna manera el seu mestre. Lluís Pinyot, amb pocs anys més que ells (però que llavors semblaven molts), un aire tipus John Denver i un carisma personal que els fascinava, va ser qui els va animar a crear el grup. Un grup que va començar dient-se Els cabirols per acabar sent Els Sis d'Aquí.

El 7 d'octubre del 1978 van actuar per primer cop al Festival de Folk i Rock, a l'escola Pare Algué de Manresa. Després d'aquella primera actuació en van venir d'altres per Manresa i la comarca, fins que van acabar participant en diversos festivals de folk i concursos per tot Catalunya. El 1979 van proclamar-se guanyadors del 3r Festival de la cançó de Prats de Lluçanès i el 1980 van ser els guanyadors del 1r Festival Interprovincial, organitzat per La Veu de Lleida, a Tàrrega, amb dues cançons pròpies. Però el ressò més important el van obtenir el 30 de desembre del 1979, quan van quedar finalistes al concurs 5 Cèntims d'Or, organitzat per la Generalitat i que els va suposar l'enregistrament de la cançó La ginesta en un disc col·lectiu al teatre Romea de Barcelona, en el qual també van participar Marina Rossell, Guillermina Motta i Celdoni Fonoll.

El 18 abril del 1980 Els Sis d'Aquí van fer el seu primer gran concert, a la Sala Loiola de Manresa. Aquell dia va representar la seva consagració com a grup de referència a la ciutat. El 1982 van incorporar el bateria Josep Sallés i va ser també aquell any quan van enregistrar un cinta de casset, la seva única gravació oficial, el seu únic llegat sonor. Es titulava A cavall sense brida. Dos anys després, el 6 de maig del 1984, van fer el seu recital de comiat al mateix escenari on s'havien presentat el 1980, la Sala Loiola, llavors ja Sala Ciutat.

Durant sis anys, entre el 1978 i el 1984, Els Sis d'Aquí van fer uns 400 concerts arreu de Catalunya, alguns d'ells compartint escenari amb figures de la cançó de l'època. Però on van triomfar més va ser a casa seva, a Manresa, on arrossegaven un munt de fans adolescents, joves i no tan joves, que omplien els llocs on anaven i cantaven les seves cançons. La mateixa gent que aquesta nit omplirà el teatre Conservatori per assistir a aquest concert únic i tan especial per als Sis d'Aquí i per al seu públic.