El treball de Glòria Ballús sobre la música en temps d'Ignasi de Loiola ingressa a l'Arxiu Comarcal del Bages

L'Arxiu Comarcal del Bages serà a partir d'ara la institució dipositària del treball de recerca de la musicòloga manresana Glòria Ballús sobre la música a l'entorn de Sant Ignasi de Loiola. Premiat amb el Premi Pare Ignasi Puig del 2017, inclòs en els Premis Lacetània, la investigació i la publicació de Ballús estaran a partir d'ara a disposició de la consulta d'estudiosos i del públic en general.

A La Música a l'entorn de Sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa. Materials per al seu estudi, Ballús fa una mirada a la música que es feia a Manresa, Barcelona i Montserrat en l'època en que Ignasi de Loiola hi va fer estada. Així mateix, també indaga en la música entorn del 1622, any de les festes de la seva canonització, i també aborda la qüestió de la música que s'ha dedicat a Sant Ignasi a la capital bagenca fruit de la devoció. En el treball hi ha les partitures amb textos i les diferents versions que s'han fet al llarg dels anys amb la finalitat que formin un corpus musical a l'entorn de la figura de Sant Ignasi i que serveixin de referència i es puguin interpretar en els actes i celebracions que se celebraran a la ciutat amb motiu dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa, l'any 2022.

El treball inclou antecedents sobre la figura de Sant Ignasi de Loiola, la música a Montserrat i a Barcelona durant l'estada del sant i sobre les commemoracions de la figura del sant que s'han fet al llarg del temps. Ballús realitza un estudi complert de les partitures dedicades al sant i també aplega partitures que es van escriure en honor a altres jesüites destacats. Així mateix, l'autora tracta sobre les congregacions marianes i els seus himnes i aporta una taula d'obres i una bibliografia.

Les obres dedicades a Sant Ignasi i als seus deixebles -figures que han gaudit d'una notable devoció a la ciutat: Sant Francesc Xavier, Sant Lluis Gonçaga, Sant Francesc de Borja, Sant Estanislau de Kostka, i Sant Pere Claver- són de diverses: goigs de fulles volants i goigs polifònics, himnes, misses, marxes, càntics, cantates, ... Ballús també es fa ressò de les obres de compositors de diferents èpoques i de les peces anònimes que, en alguns casos, continuen vives després de passar de generació a generació per transmissió oral.

El treball es pot consultar a l'Arxiu Comarcal del Bages juntament amb les investigacions premiades anteriorment en la convocatòria del Premi Pare Ignasi Puig i Simón: Les petjades del pelegrí a Manresa, de Jordi Simon (2014); El convent de Sant Domènec de Manresa des del segle XIV al XX. Testimoni històric del pas de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat, de Mireia Barbé (2015); La dona a Manresa i Catalunya en temps d'Ignasi de Loiola (1491-1556). Proposta de revisitació dels "Monumenta Ignatiana" des d'una perspectiva de gènere, de Mireia Vila (2016).