EN FOTOS | El concert d'Els Sis d'Aquí

«Aquesta nit no es repetirà mai» deia Josep Maria Oliva al final del concert que Els Sis d'Aquí van fer dijous al Teatre Conservatori en el cicle El Club de la Cançó davant quatre-centes ànimes entusiasmades. Hi havia molta expectació per tornar a veure junts en un escenari a Jordi Ribot, Pep Basiana, Montse Casserras, Nuri Cabanes, Xevi Oller i Xavier Mestres, una formació que entre 1978 i 1984 van fer quatre-cents concerts arreu de Catalunya, que van protagonitzar un fenomen musical sobretot al Bages i que trenta-cinc anys després van retornara l'essència d'aquella època amb una gran festa curulla d'amics. Al vestíbul del teatre, una reproducció de la portada de l'únic casset que el grup va enregistrar, el 1982, titulat A cavall sense brida, donava la benvinguda als assistents.

El de dijous era un concert únic i irrepetible i només començar Jordi Ribot va avisar que si hi havia algú que mai els havia vist en directe «la gira comença i acaba avui». Però, com a contrapunt, la lletra de Lluny, que Ribot va escriure en motiu d'aquest retrobament, diu que «res acaba avui». Qui sap si el de dijous era un adéu definitiu. «La realitat és que aquella època queda molt lluny però en el fons som els mateixos» reconeixia Ribot. El que és evident és que la il·lusió que es respirava tant a l'escenari com al pati de butaques va fer viatjar en el temps a l'incondicional públic.