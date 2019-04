Roger Illa porta a Cal Gras un cicle per recuperar l'essència dels concerts del XVIII

Cal Gras d'Avinyó organitza un cicle de tres concerts, Beethoven opus 2, protagonitzat pel pianista manresà Roger Illa, especialitzat en interpretació amb instruments històrics. El cicle es farà els dissabtes 27 d'abril, 25 de maig i 22 de juny, a la residència d'artistes Cal Gras, a les 7 de la tarda.

L'objectiu d'aquest cicle és oferir l'experiència de poder viure l'essència dels concerts al segle XVIII, mitjançant un instrument original, un piano de taula Érard & Frères de 1805, instrument molt similar al que Beethoven feia servir, i en un espai amb capacitat reduïda, on el públic serà situat a tocar de l'instrument. Els concerts es complementaran amb explicacions i reflexions, en diàleg amb el públic, sobre aspectes de les obres, del compositor i dels instruments, així com de l'estètica de l'època en contrast amb la tradició actual del segle XXI.

Roger Illa (Manresa, 1986) és un dels pocs músics del país amb una àmplia formació en praxi històrica i interpretació en instruments de teclat històric, com el fortepiano, precursor del piano modern. Illa combina la tasca de concertista amb la pedagògica. És llicenciat en fortepiano per l'ESMUC (2013) i és màster en Interpretació de la Música Antiga per la UAB (2015). Ha fet concerts a Catalunya, Europa i als Estats Units. El programa del cicle és format per les tres primeres sonates de Beethoven i aquest dissabte s'escoltarà la número 1. El concert es complementarà amb obres relacionades amb d'altres compositors com J.C Bach i F.J. Haydn. L'entrada és amb taquilla inversa i per assistir-hi de públic cal enviar un correu a calgras@gmail.com