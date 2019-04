El World Press Photo aterra un any més al CCCB per explicar «Les històries que importen»

La fundació catalana Photographic Social Vision organitza per quinzena vegada consecutiva l'exposició World Press Photo 2019 a Barcelona, enguany sota el lema 'Les històries que importen', al CCCB. La capital catalana torna a ser una de les primeres ciutats que visita la mostra a llarg de l'any, i que viatjarà després fins a 100 ciutats del món i un total de 45 països, amb una audiència global de 4 milions d'espectadors.

Com sempre, les instantànies premiades aborden temes molt diversos, tant com categories tenen aquests guardons: temes contemporanis, medi ambient, actualitat, projectes a llarg termini, natura, retrats, esports i notícies d'actualitat. I com també és habitual, la fotografia guanyadora del World Press Photo de l'Any té a veure amb una qüestió de qualitat.

En aquest cas, la fotografia premiada, de John Moore, és la d'una nena hondurenya de dos anys que plora en un control fronter al costat de la seva mare, durant el seu llarg camí per intentar arribar als Estats Units. Moore s'ha dedicat a documentar aquest conflicte durant deu anys per diversos mitjans i agències de notícies. "Em vaig ajupir fins al nivell de la nena, per mirar de reflectir la seva perspectiva; però no podia imaginar que la fotografia tindria l'impacte que ha tingut", admetia Moore en declaracions a l'ACN.

Moore pensa que "l'emoció" que transmet la instantània pot tocar "qualsevol" en veure-la, de la mateixa manera que l'escena el va colpir a ell quan la va viure en primera persona. No obstant això, el fotògraf no es considera un professional de la denúncia sinó algú que ha documentat durant anys un fenomen social, no des de l'objectivitat "pura" però sí sent "just" amb el què explica. Per això no el preocupa l'ús que s'ha fet de la seva imatge al marge del seu control. "No ho pots controlar, però si has fet la teva feina bé en inici, trepitges terra ferma", expressa el nord-americà.

Babette Warendorf, coordinadora d'exposicions del World Press Photo, apunta precisament que enguany destaca per sobre d'altres temes el que tracta la fotografia de John Moore: la immigració. "Pel jurat va ser un tema molt important", no només per la fotografia de l'any, sinó també per la 'Story' de l'any a un reportatge sobre la caravana de migrants centreamericans o les migracions derivades de la Guerra de Síria. "Pel jurat, aquest és un dels problemes més grans que tenim en aquests temps", destaca Warendorf.

Amb tot, la coordinadora creu que cada cop abunden més en les categories (i els guardons) d'actualitat i 'contemporanis' temes vinculats al post conflicte. "Cada cop podem gaudir més de periodisme que s'enfoca en les solucions i no només mostrar el patiment de la gent i qüestions negatives". Warendorf es refereix així a un reportatge premiat de Catalina Martin Chico sobre l'accés a la maternitat de les ex guerrilleres de les FARC, quelcom que tenien vetat durant els llargs anys de conflicte colombià i que amb el final de la guerra ha transformat les seves expectatives de vida.

El concurs de fotografia World Press Photo 2019 ha comptat amb la participació de gairebé 5.000 fotògrafs, 894 de les quals dones -un 18,7% més de dones que en la passada edició-, i 80.000 imatges presentades. Entre els 43 guanyadors, 14 dones i 29 homes, 19 dels quals ja havien estat premiats en altres edicions.